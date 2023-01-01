Отримайте роботу своєї мрії за 15 днів за допомогою Relevel, першої в Індії платформи для тестування навичок і найму. Маючи понад 800 компаній-партнерів, Relevel прагне демократизувати доступ до можливостей працевлаштування та надавати робочі місця виключно на основі навичок кандидата, незалежно від його освітньої кваліфікації чи досвіду роботи. Ми проводимо тести на оцінку навичок як у технічних, так і в бізнес-категоріях, щоб допомогти кандидатам отримати високооплачувану роботу в обраній ними сфері. Категорії тесту включають бізнес-розвиток, розробку інтерфейсу, розробку бекенда, розробку повного стека, бізнес-аналітику, аналітику даних, управління продуктами, кадри та залучення талантів, графічний дизайн, операції, фінансовий аналіз тощо. З Relevel ви можете отримати пропозиції про роботу з CTC до 40 LPA та отримати привабливі можливості кар’єрного зростання.

Вебсайт: relevel.com

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