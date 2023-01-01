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Physics Wallah

Physics Wallah

physicswallah.live

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Physics is Love.12th IIT JEE & NEET підготовка. Заняття в прямому ефірі, відеолекції, серії тестів, конспекти лекцій, тематичні завдання з найкращими запитаннями, динамічні вправи та багато іншого.

Вебсайт: physicswallah.live

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