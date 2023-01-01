Sankalp Bharat є піонером підготовчої платформи JEE/NEET для студентів, які здають інженерні та медичні вступні іспити в Індії, як-от IIT JEE Main, JEE Advanced, NEET (UG) тощо. Ми також готуємо студентів до NTSE, Boards, KVPY та олімпіад.

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