Ваш особистий вчитель, який ідеально підготує вас до наступного іспиту. Від надання «найкращих відео, заміток і тестів» до «аналізу вашого прогресу» та «вирішення ваших сумнівів», EduRev робить усе за вас. Підготуйтеся до іспитів UPSC, CAT, NEET, Class 1-12, IIT-JEE, GATE, CLAT, SSC, NDA/CDS, CA & Accounting та багатьох інших за допомогою програми EduRev Learning App. Їй довіряють понад 80 мільйонів користувачів і Google відзначена як найкраща програма для навчання. EduRev додає 10 нових користувачів щохвилини!

Вебсайт: edurev.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «EduRev». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.