Trask допомагає ставити цілі, планувати завдання для досягнення, а також вимірювати їх.

Вебсайт: trask.life

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