Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Modular» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа для розробників штучного інтелекту наступного покоління, яка об’єднує розробку та розгортання штучного інтелекту для всього світу.

Вебсайт: modular.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Modular». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.