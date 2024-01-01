Modular

Modular

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: modular.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Modular» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа для розробників штучного інтелекту наступного покоління, яка об’єднує розробку та розгортання штучного інтелекту для всього світу.
Категорії:
Software Development
MLOps Platforms

Вебсайт: modular.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Modular». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Databricks

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Microsoft Fabric

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Scale AI

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neptune.ai

neptune.ai

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Kili Technology

Kili Technology

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LambdaTest

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Brancher.ai

Brancher.ai

brancher.ai

Prolific

Prolific

prolific.co

Zerve

Zerve

zerve.ai

Mortar AI

Mortar AI

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