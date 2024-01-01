GovDash

GovDash

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Вебсайт: govdash.com

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Бізнес-розробник ШІ для GovCon. GovDash — це платформа штучного інтелекту, яка допомагає державним підрядникам фіксувати, розробляти пропозиції, керувати контрактами тощо в одному місці.

Вебсайт: govdash.com

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