Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brosix» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Chat App for companies and organizations that improves team communication and productivity. Having the best collaboration features delivered in a single package.

Вебсайт: brosix.com

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