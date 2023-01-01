Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Event Logic» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

In an increasingly digitalized world, we believe in challenging and changing the way people source, plan and conduct meetings, events, and conferences. We do this by ensuring that we understand the event planners and their organizations' most difficult challenges in the effort to create successful meetings between people. This has resulted in Event Logic, a platform that helps event planners plan, source, and compare suppliers to get the best price and outcome of their bookings.

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Вебсайт: eventlogic.se

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