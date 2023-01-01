WebCatalog
JobScore

JobScore

jobscore.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «JobScore» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

JobScore — це оригінальне, зручне, універсальне програмне забезпечення для онлайн-рекрутингу. Наш сучасний, інтуїтивно зрозумілий ATS усуває зайнятість в організаціях із кількістю співробітників від 20 до 2000+. JobScore надає вам усе, що вам потрібно, щоб знайти, залучити, оцінити та найняти чудових людей: забезпечте вражаючий досвід кандидата. Опублікуйте на 50+ дошках вакансій одним клацанням миші. Налаштувати форми. Розбирайте та оцінюйте резюме. Синхронізуйте свою електронну пошту та календар. Інтерв'ю краще. Ми спрощуємо наймання та допомагаємо покращити результати підбору персоналу.

Вебсайт: jobscore.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «JobScore». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

Hirebridge

Hirebridge

hirebridge.com

Jobbio

Jobbio

jobbio.com

TriNet Hire

TriNet Hire

trinethire.com

Heyrecruit

Heyrecruit

heyrecruit.de

HiringThing

HiringThing

hiringthing.com

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

BizRun

BizRun

bizrun.com

Tayo

Tayo

tayohr.com

SmartRecruiters

SmartRecruiters

smartrecruiters.com

100Hires

100Hires

100hires.com

Recooty

Recooty

recooty.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності