Наймайте людський потенціал, а не резюме. TayoHR — це SaaS-платформа, орієнтована на вартість, яка використовує штучний інтелект, аналітику та автоматизацію для забезпечення ефективності та справедливості процесу найму. TayoHR використовує ШІ, щоб демократизувати можливості для кожного кваліфікованого кандидата.

Вебсайт: tayohr.com

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