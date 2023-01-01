Правильні кандидати повинні прийти до вас. Вхідний рекрутинг є найбільш справедливим і ефективним способом найму. Але без правильної інформації ви не зможете залучити чи просунути кваліфікованих, різноманітних кандидатів. Datapeople трансформує ваш процес підбору персоналу, тому вхідний персонал стає вашим найкращим джерелом кандидатів і наймання, а не джерелом плутанини.

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