Nimble

Nimble

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Вебсайт: hirenimble.com

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Наймання K-12 на основі даних. Nimble економить ваш час і допомагає найняти найсильніших кандидатів. Nimble використовує прогнозну аналітику, щоб надати кожному студенту K-12 доступ до чудових викладачів. Наша розумна система відстеження кандидатів (ATS) використовує прогнозну модель, щоб допомогти шкільним округам визначити та найняти найкращих викладачів для своїх класів.

Вебсайт: hirenimble.com

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