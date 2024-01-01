Альтернативи - Kyligence
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Sisense
sisense.com
Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.
Domo
domo.com
Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio — це онлайн-платформа інформаційних панелей для створення потужних інформаційних панелей у реальному часі для вашої команди чи клієнтів.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
Chartio
chartio.com
Хмарне рішення бізнес-аналітики та аналітики Chartio дозволяє кожному аналізувати свої дані зі своїх бізнес-додатків.
InsightBase
insightbase.ai
Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бізнес-аналітики та мобільності MicroStrategy допомагає підприємствам створювати та розгортати аналітичні та мобільні програми для трансформації свого бізнесу.
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
Mineo
mineo.app
Перетворіть блокноти Python на програми даних. Mineo — це платформа для дослідження ваших даних, створення та розгортання програм для обробки даних на основі заряджених блокнотів Python.
Keen
keen.io
Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
Cascade
cascade.io
Cascade — це перший розширений інструмент аналізу, створений для команд, що дозволяє аналітикам перетворювати великі набори даних у спеціальну, прогнозовану статистику та легко ділитися своїми висновками.
GoodData
gooddata.com
GoodData — це вбудована платформа BI та аналітики, яка забезпечує швидку, надійну та просту у використанні аналітику. Створено для всіх ваших бізнес-користувачів.
Avora
avora.com
Avora AutoML скорочує час (до секунд) для виявлення причин змін бізнес-показників за допомогою виявлення аномалій і аналізу першопричин.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr — це продукт, який дозволяє створювати інформаційні панелі та налаштовувати сповіщення у ваших базах даних SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery та Snowflake.
Trevor.io
trevor.io
Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — це перший у світі розмовний аналітик штучного інтелекту, який дозволяє користувачам задавати будь-які запитання щодо своїх даних природною мовою та отримувати вичерпні відповіді за лічені секунди. DataGPT — це повністю автономний чат-бот із пам’яттю, здатний відповідати на складні запитанн...
Nugit
nugit.co
Nugit — це автоматизована платформа для оповідання даних, що виходить за рамки інформаційної панелі, допомагаючи людям переглядати переважну кількість складних даних, щоб знаходити в них ідеї та можливості. Nugit може надати цю інформацію через оповідання даних у масштабі, тому це відразу можна зроз...
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io — це центр вашої аналітичної роботи. Керуйте своїми продуктами даних, упорядковуйте їх, отримуйте уявлення про вплив і легко співпрацюйте із зацікавленими сторонами.
Narrator
narrator.ai
Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore допомагає компаніям перетворювати дані на ефективну бізнес-аналітику за допомогою потужності штучного інтелекту, запитів природною мовою та прогнозної аналітики. Завдяки спеціальним галузевим рішенням, вбудованим у потужну платформу BI, Lumenore перетворює ваші необроблені дані на точні вис...
Vizzly
vizzly.co
Vizzly пропонує рішення з низьким кодом для створення орієнтованих на клієнтів інформаційних панелей, пропонуючи той самий рівень гнучкості, що й власний процес розробки, з мінімальними необхідними технічними витратами. За допомогою Vizzly у вас є можливість підключитися до будь-якої бази даних SQL ...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
Logiblox
logiblox.com
Миттєва аналітика. Бізнес-аналітика самообслуговування. Advanced Analytics. Кодування не потрібно. Розблокуйте цінність даних: отримуйте статистику, краще прогнозуйте та досягайте оптимізації. Доступні шаблони та конектори. Створюйте власні аналітичні рішення за лічені хвилини з автоматизацією даних...
Isima.io
isima.io
Команда Isima була на порозі зміни способу ведення бізнесу з даними в інтернет-гігантах, хедж-фондах і компаніях зі зберігання інформації ще до того, як хтось коли-небудь чув термін «великі дані».
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...
Northbeam
northbeam.io
Northbeam — це платформа маркетингового аналізу, яка надає брендам моделі медіа-міксу, мультитач-атрибуцію та інкрементальність на основі машинного навчання та даних першої сторони. Завдяки розширеним веб-браузерним платформам Northbeam бренди можуть пов’язувати продажі з рекламою, прогнозувати дохо...
Imply
imply.io
Наша аналітична база даних у реальному часі, створена на основі Apache Druid, дозволяє розробникам створювати наступне покоління аналітичних програм. Завдяки Imply розробники можуть будувати без обмежень, оскільки наша база даних дозволяє їм створювати інтерактивні дані на основі потокових і пакетни...
Biuwer
biuwer.com
Biuwer — це потужна хмарна платформа аналітики бізнес-даних, яка допомагає вам легко аналізувати бізнес-дані та створювати глибокі звіти та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень. Це також дозволяє легко створювати потужні звіти та ділитися ними за лічені хвилини без технічних знань.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel заощаджує ваш час, стрес і біль під час розуміння даних, створюючи чіткі візуальні ефекти та звіти на інформаційній панелі. Автоматичне очищення. Автоматичний аналіз. Автовізуалізація. Автоматичний повтор. Це: швидко, легко, з інструкціями, за допомогою штучного інтелекту та безпечно. D...
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, ...
1010 Data
1010data.com
Його розроблено, щоб надати потужну аналітичну інформацію про всі ваші дані за допомогою єдиної цілісної системи, зручної для інтеграції. Він масштабований, демократичний, гнучкий і неймовірно швидкий.
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними за рахунок консолідації розосереджених джерел даних, використання ETL, сховищ даних і можливостей трансформації...
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube — це платформа автоматизації, яка дає змогу командам легко створювати спеціальні програми для даних і аналітики за лічені хвилини без написання коду.
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на...
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise — це провідна в галузі інтелектуальна платформа DataOps, яка пропонує повний набір можливостей для оркестровки, автоматизації та аналітики, гарантуючи швидке розгортання аналітики в бізнес-процесах.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD — це комплексний пакет бізнес-аналітики. Оснастіть будь-кого у вашій організації простим у користуванні інструментом аналізу даних, щоб розширити можливості всіх рівнів за допомогою оперативної інформації.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid — це операційна система аналітики корпоративного рівня першого рівня, яка масштабується від аналітики самообслуговування для одного користувача до централізованого розгортання для тисячі користувачів, охоплюючи просту, але ефективну візуалізацію даних і розширені можливості машинного навчанн...
MachEye
macheye.com
Розширена аналітична платформа MachEye змінює спосіб, у який організації об’єднують свої дані, рішення та операції. У той час як поточні платформи бізнес-аналітики відповідають лише на запитання «що» щодо даних, MachEye допомагає користувачам відповісти на сценарії «що, чому та як» для кожного в орг...
Caplena
caplena.com
Ви коли-небудь проводили незліченні години, нудно переглядаючи величезні купи відгуків клієнтів? Caplena.com використовує розширений інтелект, щоб значно скоротити час, потрібний для аналізу великої кількості вільного тексту з оглядів або відповідей на відкриті запитання. За лічені хвилини Caplena в...
Planr
planr.com
Planr — це корпоративне рішення SAAS, яке використовує розширений штучний інтелект для прогнозування доходів і показників продажів, відкриваючи приховані блокувальники, щоб допомогти вам і вашій команді прискорити зростання продажів. Planr надає вам миттєвий доступ до об’єктивного, інтелектуального ...
Ikigai
ikigailabs.io
Операційна платформа BI від Ikigai змінює спосіб прийняття бізнесом тактичних рішень. Зручний інтерфейс користувача/UX дозволяє будь-кому вводити й готувати дані, а також виконувати надійний аналіз на основі ШІ для досягнення своїх бізнес-цілей. DeepMatch об’єднує навіть найрізноманітніші набори дан...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вб...
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурен...
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється ...
CorralData
corraldata.com
У Corral Data ми прагнемо змінити спосіб використання даних організаціями. Ми дозволяємо організаціям без зусиль використовувати штучний інтелект для підключення, аналізу та спільної роботи над даними своєї компанії. Що таке CorralData? CorralData — це повнофункціональна аналітична платформа на осно...
Targit
targit.com
У TARGIT ми надаємо досвід ключовим галузям, щоб допомогти нашим клієнтам приймати рішення на основі даних. Ми створюємо тривалу цінність завдяки рішенням бізнес-аналітики (BI) і аналітики, які підтримують ваші унікальні цілі та процеси, які забезпечують вашу повсякденну роботу. Відчуйте кохання з п...