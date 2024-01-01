Альтернативи - Kyligence

CorralData

corraldata.com

У Corral Data ми прагнемо змінити спосіб використання даних організаціями. Ми дозволяємо організаціям без зусиль використовувати штучний інтелект для підключення, аналізу та спільної роботи над даними своєї компанії. Що таке CorralData? CorralData — це повнофункціональна аналітична платформа на осно...