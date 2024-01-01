Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lightdash» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Lightdash — це найшвидший спосіб для груп обробки даних надавати статистичні дані та надавати реальний самообслуговуваний доступ до даних іншим підрозділам компанії. Аналітики створюють показники та роблять їх доступними для запитів кінцевих користувачів, не потребуючи SQL. Lightdash використовують і довіряють компаніям будь-якого розміру, від стартапів до міжнародних публічних організацій.

Вебсайт: lightdash.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lightdash». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.