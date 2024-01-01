Lightdash

Lightdash

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: lightdash.com

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Lightdash — це найшвидший спосіб для груп обробки даних надавати статистичні дані та надавати реальний самообслуговуваний доступ до даних іншим підрозділам компанії. Аналітики створюють показники та роблять їх доступними для запитів кінцевих користувачів, не потребуючи SQL. Lightdash використовують і довіряють компаніям будь-якого розміру, від стартапів до міжнародних публічних організацій.
Категорії:
Business
Аналітичні платформи

Вебсайт: lightdash.com

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metabase.com

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Domo

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sisense.com

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Observable

observablehq.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

OpenText

OpenText

opentext.com

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