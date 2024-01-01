WebCatalog

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

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Вебсайт: datasquirrel.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DataSquirrel AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

DataSquirrel заощаджує ваш час, стрес і біль під час розуміння даних, створюючи чіткі візуальні ефекти та звіти на інформаційній панелі. Автоматичне очищення. Автоматичний аналіз. Автовізуалізація. Автоматичний повтор. Це: швидко, легко, з інструкціями, за допомогою штучного інтелекту та безпечно. DataSquirrel — це платформа бізнес-аналітики для окремих людей і команд, які хочуть зрозуміти будь-які дані та самостійно приймати рішення! Для використання чи початку роботи не потрібні технічні навички. Просто завантажте свої дані, а DataSquirrel зробить все інше! ✓ Досліджуйте спонтанні потреби в даних, завантажуючи будь-які дані ✓ Автоматичне очищення для точності ✓ Виявляйте шаблони за допомогою аналізу, запропонованого штучним інтелектом ✓ Більше немає VLookup! Об’єднайте дані одним клацанням миші ✓ Налаштуйте візуальні елементи на свій смак ✓ Завантажте очищені файли та звіти на інформаційній панелі ✓ Діліться/співпрацюйте без входу

Категорії:

Business
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Вебсайт: datasquirrel.ai

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