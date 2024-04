The Isima team was at the frontier of changing the way business is done with data at internet giants, hedge funds and storage companies before anyone ever heard the term big data.

isima.io

