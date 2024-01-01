Альтернативи - Isima.io

Discern

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B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або рок...