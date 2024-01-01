Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Incorta» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа доставки відкритих даних Incorta спрощує доступ до даних із кількох складних корпоративних систем, щоб розблокувати повну цінність організаційних даних, роблячи їх доступними для аналізу. За підтримки GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures і Sorenson Capital Incorta дає змогу найбільш перспективним компаніям вирішувати найскладніші проблеми з даними, від інноваторів середнього ринку до лідерів категорії Fortune 1000, таких як Broadcom, Comcast, і Shutterfly. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.incorta.com.

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Вебсайт: incorta.com

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