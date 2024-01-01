WebCatalog

Incorta

Incorta

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: incorta.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Incorta» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа доставки відкритих даних Incorta спрощує доступ до даних із кількох складних корпоративних систем, щоб розблокувати повну цінність організаційних даних, роблячи їх доступними для аналізу. За підтримки GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures і Sorenson Capital Incorta дає змогу найбільш перспективним компаніям вирішувати найскладніші проблеми з даними, від інноваторів середнього ринку до лідерів категорії Fortune 1000, таких як Broadcom, Comcast, і Shutterfly. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.incorta.com.

Категорії:

Business
Аналітичні платформи

Вебсайт: incorta.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Incorta». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Observable

Observable

observablehq.com

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Вам також може сподобатися

Amoga

Amoga

amoga.io

Swageazy

Swageazy

swageazy.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Stackline

Stackline

stackline.com

tubics

tubics

tubics.com

Compete

Compete

competewith.com

Sprig

Sprig

sprig.com

Juro

Juro

juro.com

First AML

First AML

firstaml.com

Code Climate Velocity

Code Climate Velocity

codeclimate.com

Code Climate Quality

Code Climate Quality

codeclimate.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.