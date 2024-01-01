Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Certinia» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Certinia (раніше FinancialForce) надає платформу Services-as-a-Business, яка підтримує та об’єднує всі аспекти надання послуг, від оцінки та надання послуг до управління успіхом клієнтів, фінансового планування та бухгалтерського обліку. Рішення компанії Professional Services Automation (PSA), Customer Success і ERP, які постачаються на провідній хмарній платформі Salesforce, дають можливість вести бізнес із підключеними послугами, надавати інтелектуальні технології та досягати гнучкості бізнесу. Certinia зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, Каліфорнія та офісами по всьому світу, підтримується Haveli Investments, General Atlantic і Salesforce Ventures. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.certinia.com.

Вебсайт: certinia.com

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