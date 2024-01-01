Certinia

Certinia

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Вебсайт: certinia.com

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Certinia (раніше FinancialForce) надає платформу Services-as-a-Business, яка підтримує та об’єднує всі аспекти надання послуг, від оцінки та надання послуг до управління успіхом клієнтів, фінансового планування та бухгалтерського обліку. Рішення компанії Professional Services Automation (PSA), Customer Success і ERP, які постачаються на провідній хмарній платформі Salesforce, дають можливість вести бізнес із підключеними послугами, надавати інтелектуальні технології та досягати гнучкості бізнесу. Certinia зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, Каліфорнія та офісами по всьому світу, підтримується Haveli Investments, General Atlantic і Salesforce Ventures. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.certinia.com.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: certinia.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

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Automation Anywhere

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BASCRM

bascrm.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

UberConference

UberConference

uberconference.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Qualified

Qualified

qualified.com

Coda

Coda

coda.io

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

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