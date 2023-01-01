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Veriff

Veriff

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Вебсайт: veriff.com

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Veriff — це глобальна компанія, що надає послуги верифікації особи, заснована та розташована в Таллінні, Естонія. Компанія пропонує послуги для онлайн-бізнесу для запобігання спробам шахрайства та сприяння дотриманню нормативних вимог. Пропонуючи захист від шахрайства та крадіжки особистих даних, Veriff автоматично перевіряє особу клієнта за допомогою штучного інтелекту, який аналізує безліч технологічних і поведінкових показників, включаючи розпізнавання обличчя. Сервіс надається компаніям як API, який порівнюють зі Stripe.

Вебсайт: veriff.com

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