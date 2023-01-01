Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Veriff» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Veriff — це глобальна компанія, що надає послуги верифікації особи, заснована та розташована в Таллінні, Естонія. Компанія пропонує послуги для онлайн-бізнесу для запобігання спробам шахрайства та сприяння дотриманню нормативних вимог. Пропонуючи захист від шахрайства та крадіжки особистих даних, Veriff автоматично перевіряє особу клієнта за допомогою штучного інтелекту, який аналізує безліч технологічних і поведінкових показників, включаючи розпізнавання обличчя. Сервіс надається компаніям як API, який порівнюють зі Stripe.

Вебсайт: veriff.com

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