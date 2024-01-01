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Spikerz

Spikerz

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Вебсайт: spikerz.com

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Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає компаніям, які повністю залежать від цих каналів. Це сфери, в яких ми пропонуємо комплексний захист: * Хакерство та кібератаки * Заборони та призупинення платформи * Крадіжка особистих даних і видавання себе за іншу особу * Атаки ботів і підроблених підписників * Shadowban і порушення умов платформи * Фішингові атаки та шахрайство

Категорії:

Productivity
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: spikerz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Spikerz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

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Brand2Social

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