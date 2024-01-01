Spikerz забезпечує захист соціальних медіа для творців контенту, компаній і підприємств. Ми в Spikerz вважаємо, що сьогодні захист облікових записів у соціальних мережах став критично важливим. На жаль, кількість зломів, заборон і втрат облікових записів продовжує зростати, хоча ніхто не допомагає компаніям, які повністю залежать від цих каналів. Це сфери, в яких ми пропонуємо комплексний захист: * Хакерство та кібератаки * Заборони та призупинення платформи * Крадіжка особистих даних і видавання себе за іншу особу * Атаки ботів і підроблених підписників * Shadowban і порушення умов платформи * Фішингові атаки та шахрайство

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Вебсайт: spikerz.com

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