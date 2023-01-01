Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «StampyMail» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

StampyMail es una plataforma web para crear, gestionar y desplegar las firmas de email de cualquier organización de forma centralizada, rápida e intuitiva desde cualquier dispositivo pc o móvil. Se integra con cualquier solución de correo (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Además, es una herramienta de ventas, comunicación y marketing. Permite añadir contenido dinámico en las firmas, desplegando distintos banners de forma automatizada para redirigir el tráfico a una landing, Marketplace o E-commerce. Además, mide los impactos de las campañas en tiempo real.

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Вебсайт: stampymail.com

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