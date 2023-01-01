UASD Virtual

UASDVIRTUAL відкриває свої двері, щоб відповісти на вимоги нового часу в історичний момент прискореного розвитку та впливу інформаційно-комунікаційних технологій на повсякденне життя людей і міст. Освіта окреслює новий сценарій у процесі викладання та навчання: цифрова ера, опосередкована комп’ютером, приходить, щоб зламати традиційні парадигми та породити значні зміни в освітній моделі, а поява нових комунікаційних можливостей дозволяє нам надати можливість поширювати знання за допомогою дистанційної освіти. Відповідно до часу та з наміром скоротити розрив, який віддаляє переважну більшість від переваг культури, The Primacy of America вводить у свою навчальну програму різні дистанційні модальності, щоб запропонувати студентам більше та кращі можливості. , через час, роботу, відстань або сім’ю не можуть систематично здобувати університетський ступінь. Віртуальний кампус UASD пропонує всім своїм користувачам інструмент для спілкування, співпраці та передачі знань, який дозволяє їм подолати просторові та часові бар’єри традиційної освітньої моделі. Цей віртуальний простір надає їм різноманітні навчальні ресурси та об’єднує інструменти Web 2.0, щоб заохотити одержувачів цієї спільноти включитися в динамічне середовище, використовуючи переваги ІКТ для управління навчанням.

Вебсайт: uasd.edu.do

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