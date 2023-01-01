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Facturador Virtual

Facturador Virtual

facturadorvirtual.com

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Що таке електронний рахунок?. Це комерційний документ із податковими наслідками, який створюється, виражається та передається в електронному форматі. Згідно з відповідними законодавчими положеннями, він замінює традиційні паперові рахунки-фактури та гарантує, серед іншого, автентичність їх походження та цілісність їх вмісту. У Коста-Ріці рахунок-фактура

Вебсайт: facturadorvirtual.com

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