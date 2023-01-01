Bsale — це програмне забезпечення для продажу з електронним чеком, розроблене для малих і середніх підприємств. Ви можете безкоштовно спробувати програму з електронним білінгом у своєму бізнесі.

Вебсайт: bsale.cl

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