WebCatalog
Universidad Internacional

Universidad Internacional

unir.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Universidad Internacional» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

UNIR, Міжнародний університет Ла-Ріохи, є 100% онлайн-університетом, який пропонує якісну вищу освіту за допомогою найбільш інноваційних технологій, завжди зі студентом у центрі своєї діяльності.

Вебсайт: unir.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Universidad Internacional». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Facturador Virtual

Facturador Virtual

facturadorvirtual.com

UASD Virtual

UASD Virtual

uasd.edu.do

Scotiabank Chile

Scotiabank Chile

scotiabankchile.cl

Saeplus

Saeplus

saeplus.com

iMineros

iMineros

imineros.com

Tuotempo

Tuotempo

tuotempo.es

MyVete

MyVete

myvete.com

BancoEstado

BancoEstado

bancoestado.cl

Ventiapp

Ventiapp

ventiapp.com

Hfund

Hfund

hfunds.com

Witei

Witei

get.witei.com

Kiosko y más

Kiosko y más

kioskoymas.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності