Universidad Internacional

UNIR, Міжнародний університет Ла-Ріохи, є 100% онлайн-університетом, який пропонує якісну вищу освіту за допомогою найбільш інноваційних технологій, завжди зі студентом у центрі своєї діяльності.

Вебсайт: unir.net

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