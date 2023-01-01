Покращуйте успішність студентів, підвищуйте ефективність викладачів і покращуйте операційну ефективність за допомогою Udeki, хмарної академічної інформаційної системи, яка спрощує процеси та допомагає вам зрозуміти ваші дані.

Вебсайт: udeki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Udeki». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.