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Mixcloud

Mixcloud

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Вебсайт: mixcloud.com

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Mixcloud — це британський онлайн-сервіс потокового передавання музики, який дозволяє прослуховувати та розповсюджувати радіошоу, мікси ді-джеїв і подкасти, які збираються зареєстрованими користувачами. Серед його відомих користувачів — Wired, Harvard Business School, TED Talks і Barack Obama.In У квітні 2018 року компанія Mixcloud оголосила, що закрила 11,5 мільйонів доларів від WndrCo LLC, холдингової компанії, що базується в Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, яка довгостроково інвестує в медіа та технологічний бізнес. Фінансування піде на глобальне розширення Mixcloud. Джеффрі Каценберг, колишній генеральний директор DreamWorks Animation, є партнером-засновником WndrCo.

Вебсайт: mixcloud.com

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