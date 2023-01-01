iHeartRadio — це американська платформа безкоштовного мовлення, подкастів і потокового радіо, що належить iHeartMedia, Inc. Її було засновано в квітні 2008 року. Станом на 2019 рік iHeartRadio функціонує як національний головний бренд радіомережі iHeartMedia, що об’єднує понад 850 місцевих радіостанцій iHeartMedia по всьому світу. Сполучені Штати, а також сотні інших станцій з різних інших ЗМІ (такі компанії, як Cumulus Media, Cox Radio та Beasley Broadcast Group також використовують цю послугу). Сервіс включає понад 250 000 подкастів, пропонує систему рекомендацій щодо музики та функції за запитом, а також дозволяє слухачам зберігати та відтворювати пісні з прямих трансляцій у цифрових списках відтворення. Функції за запитом потребують передплати. iHeartRadio доступний на більш ніж 250 платформах і 2000 пристроях, включаючи розумні динаміки, цифрові автоприлади, планшети, переносні пристрої, смартфони, віртуальні помічники, телевізори та ігрові консолі. iHeartRadio започаткувала події національного бренду, починаючи з першого музичного фестивалю iHeartRadio у 2011 році. Інші великі події iHeartRadio включають iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, загальнонаціональний iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Wango Tango та iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio регулярно проводить інтимні вистави в театрах iHeartRadio в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку.

Вебсайт: iheart.com

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