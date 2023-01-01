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TED

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Вебсайт: ted.com

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TED Talks – це впливові відео від доповідачів-експертів про освіту, бізнес, науку, технології та творчість із субтитрами понад 100 мовами. Ідеї ​​можна безкоштовно транслювати та завантажувати.

Вебсайт: ted.com

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