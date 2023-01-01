WebCatalog
Sora

Sora

meet.soraapp.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sora» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Сора, OverDrive Education. Позичайте електронні та аудіокниги з шкільної бібліотеки за допомогою Sora. Налаштування просте – просто знайдіть свою школу та ввійдіть. Потім завантажте або транслюйте свої завдання та улюблені книги на свій пристрій.

Вебсайт: meet.soraapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Sora». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

OverDrive

OverDrive

overdrive.com

BookBites

BookBites

bookbites.com

Libby

Libby

libbyapp.com

Audible India

Audible India

audible.in

Storytel

Storytel

storytel.com

Project Gutenberg

Project Gutenberg

gutenberg.org

audioteka

audioteka

audioteka.com

Open Library

Open Library

openlibrary.org

TED

TED

ted.com

Booknotes

Booknotes

getbooknotes.com

Christian Classics Ethereal Library

Christian Classics Ethereal Library

ccel.org

Google Play Books

Google Play Books

google.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності