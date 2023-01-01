Сора, OverDrive Education. Позичайте електронні та аудіокниги з шкільної бібліотеки за допомогою Sora. Налаштування просте – просто знайдіть свою школу та ввійдіть. Потім завантажте або транслюйте свої завдання та улюблені книги на свій пристрій.

Вебсайт: meet.soraapp.com

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