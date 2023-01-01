Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Open Library» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Open Library — це відкритий бібліотечний каталог, який можна редагувати, створюючи веб-сторінку для кожної коли-небудь опублікованої книги. Читайте, позичайте та відкривайте понад 3 мільйони книг безкоштовно.

Вебсайт: openlibrary.org

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