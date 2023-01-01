1paragraph — програма для читання файлів ePub і веб-сторінок. Для кожного тексту він зберігає останній прочитаний абзац, показує цей абзац у вікні бібліотеки та прокручує до нього, коли ви відкриваєте книгу. У вікні бібліотеки тексти сортуються за часом останнього прочитання.

Вебсайт: 1paragraph.app

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