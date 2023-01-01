WebCatalog
WorldCat.org

WorldCat.org

worldcat.org

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WorldCat.org» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

WorldCat.org — глобальний каталог бібліотечних матеріалів. Ви можете шукати книги, музику, відео, статті та багато іншого в бібліотеках поблизу вас.

Вебсайт: worldcat.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WorldCat.org». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Libby

Libby

libbyapp.com

Open Library

Open Library

openlibrary.org

VoiceTranslate

VoiceTranslate

voicetranslate.app

Cyanite AI

Cyanite AI

app.cyanite.ai

LibraryThing

LibraryThing

librarything.com

Amazon UK

Amazon UK

amazon.co.uk

Konjer

Konjer

konjer.xyz

Sage

Sage

sagepub.com

Pond5

Pond5

pond5.com

AudioLove

AudioLove

audiolove.me

Poly

Poly

withpoly.com

CV-Library

CV-Library

cv-library.co.uk

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності