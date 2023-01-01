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donga.edu.vn

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Університет Đông Á є приватним і багатопрофільним університетом, розташований у Дананг, В'єтнам. Спочатку заснована як Приватна професійна середня школа промислових мистецтв у січні 2002 року, у травні 2009 року вона стала Університетом Đông Á

Вебсайт: donga.edu.vn

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