Університет Đông Á є приватним і багатопрофільним університетом, розташований у Дананг, В'єтнам. Спочатку заснована як Приватна професійна середня школа промислових мистецтв у січні 2002 року, у травні 2009 року вона стала Університетом Đông Á

Вебсайт: donga.edu.vn

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