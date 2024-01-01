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Заснована в 2003 році та придбана компанією Firebrand Media LLC у січні 2009 року, Laguna Beach Independent – ​​це місцева газета Лагуна-Біч, Каліфорнія. Газета містить місцеві новини, політику, мистецтво та фестивалі, новини, місцеві види спорту та події.

Вебсайт: lagunabeachindy.com

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