Hyperallergic

Hyperallergic

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Вебсайт: hyperallergic.com

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Форум серйозних, грайливих і радикальних поглядів на мистецтво та культуру в сучасному світі. Охоплює останні новини мистецтва, огляди та коментарі. Hyperallergic – це онлайн-журнал про мистецтво, що базується в Брукліні, Нью-Йорк. Заснований мистецтвознавцем Грагом Вартаняном та його чоловіком Векеном Гуейкіаном у жовтні 2009 року.

Вебсайт: hyperallergic.com

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