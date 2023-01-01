Де б ви не були та якими б не були ваші плани, ви завжди будете готові до останнього прогнозу погоди від BBC Weather.

Вебсайт: bbc.com

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