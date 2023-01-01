Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tempest Weather» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Погода, записана Tempest Weather System. Ретельно розроблена система погоди Tempest використовує потужне машинне навчання та сучасні можливості моделювання, щоб гарантовано забезпечити найточніший доступний місцевий прогноз. Він не має рухомих частин, повністю бездротовий і забезпечує просте встановлення. Система Tempest Weather заощаджує час і гроші завдяки інтеграції розумного дому та захищає вашу родину та майно за допомогою миттєвих попереджень про дощ, блискавку, вітер і багато іншого.

Вебсайт: tempestwx.com

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