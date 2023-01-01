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Метеорологічний радар, прогноз вітру та хвиль для кайтерів, серферів, парапланеристів, пілотів, моряків та будь-кого іншого. Всесвітня анімована карта погоди з простими у використанні шарами та точним точковим прогнозом. METAR, TAF і NOTAM для будь-якого аеропорту світу. Коди SYNOP від ​​метеостанцій і буїв. Прогнозні моделі ECMWF, GFS, NAM і NEMS

Вебсайт: windy.com

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