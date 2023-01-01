Карта вітру з вітровим радаром і прогнозом вітру в усьому світі. Переглядайте поточні прогнози погоди, швидкість вітру та хвилі для кайт- та віндсерфінгу, вітрильного спорту, риболовлі та походів.

Вебсайт: windfinder.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Windfinder». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.