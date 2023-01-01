Альтернативи - iCloud Beta

iCloud Drive

icloud.com

За допомогою iCloud Drive ви можете безпечно зберігати свої файли в iCloud і отримувати доступ до них на iCloud.com і комп’ютерах iPhone, iPad, iPod touch, Mac і Windows. Ви також можете автоматично зберігати всі файли в папках «Робочий стіл» і «Документи» на вашому Mac в iCloud Drive. Таким чином в...