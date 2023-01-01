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Вебсайт: vk.com

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VK (скорочення від оригінальної назви «ВКонтакте»; рос. ВКонтакте, що означає «Вконтакті») — це російська онлайн-соціальна медіа та служба соціальної мережі, розташована в Санкт-Петербурзі. VK доступний кількома мовами, але в основному ним користуються російськомовні. ВК дозволяє користувачам обмінюватися повідомленнями публічно або приватно; створювати групи, публічні сторінки та заходи; ділитися та позначати зображеннями, аудіо та відео; і грати в браузерні ігри. Станом на серпень 2018 року VK мав щонайменше 500 мільйонів акаунтів. VK посідає 19 місце (станом на серпень 2019 року) у глобальному рейтингу 500 найкращих сайтів Alexa. Це найпопулярніший веб-сайт у Росії. За даними SimilarWeb, VK є 14-м за відвідуваністю сайтом у світі.

Вебсайт: vk.com

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