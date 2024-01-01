Альтернативи - Tumblr
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES надає можливості аналізу даних, які розкривають інформаційний інтелект, щоб користувачі отримували інформацію, яка сприяла інноваціям у галузі та підвищувала продуктивність.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
Reputation
reputation.com
Світ взаємодій вимагає платформи дій. Перетворіть відгуки з оглядів, лайків, списків, коментарів і кліків у свою конкурентну перевагу.
dlvr.it
dlvrit.com
dlvr.it provides marketing automation tools that help over 1 million businesses and professionals around the world succeed at social media. dlvr.it automates the most labor-intensive social media marketing tasks to save our users countless hours while increasing engagement across the major social pl...
Monitera
monitera.com
The digital media has become more important than ever because of wider access and a higher volume of user posts all around the world including Turkey. At the same time, the fast increase in the number of online platforms and the volume of posts make online media monitoring a challenge. Monitera was...
Zignal Labs
zignallabs.com
Zignal Labs’ real-time intelligence technology helps the world’s largest organizations protect their people, places, and position. Zignal’s AI-powered platform analyzes billions of data points in real time, accelerating mission critical decision making by empowering leaders with contextual situation...
Ubermetrics
delta.ubermetrics-technologies.com
Ubermetrics is a leading media and data intelligence platform focused on research and development. Since 2021, Ubermetrics is part of the UNICEPTA Group. Ubermetrics team develops first-class technologies and solutions to automatically detect, structure and analyse the increasing amount of publicly...
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
FollowersAnalysis is a Twitter analytics tool which fetches tweets, followers and following data of any public Twitter account, analyse that data and provide very intuitive analytics.
Konnect Insights
konnectinsights.com
Konnect Insights is a unified customer experience management platform for your brand. It is an omni-channel product that combines Social Listening, Online Reputation, Social CRM, Social Analytics, Publishing, Survey, BI Tools, Crisis Management - that unifies customer care and marketing across all c...
Atribus
atribus.com
Atribus is a Social Listening and competitive intelligence tool where you can listen, measure and analyze what is being said about your brand and connect with users, thus improving your online reputation and optimizing your communication strategies. Save time with a global vision of your social net...
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics is the market’s first AI-powered Brand Performance Cloud, providing more than 1,200 clients with the software and data they need to connect strategy with execution. Its Brand Performance Cloud helps executives launch campaigns, amplify reach, measure ROI, and benchmark brand performan...
CisionOne
cision.one
Shape the future of your brand. In real-time. To navigate today’s media landscape effectively, PR and communications teams need a new kind of platform - one that leverages the power of AI, delivers real-time media insights required to make faster, more accurate decisions, and connects them with the ...
Lucidya
lucidya.com
"Lucidya is an AI-powered social media listening tool that empowers companies with in-depth, never-before-seen customer insights." What is Lucidya? An award-winning social media intelligence platform powered byAI & big data that empowers businesses to understand and better serve their customers by ...
DataEQ
dataeq.com
DataEQ, formerly known as BrandsEye, specialises in providing large organisations with high-quality, actionable data from unstructured customer and public feedback. Founded in South Africa in 2007, and headquartered in London, DataEQ continues to expand internationally. Today, the company supports e...
YouScan
youscan.io
YouScan is an AI-powered social listening platform. It helps marketers, researchers, CX experts, and PR pros fully understand their customers by providing insights into: * What they say. * What they do. * Who they are. YouScan features: * Insights Copilot, the first conversational social listenin...
Orlo
orlo.tech
З цілим набором каналів для перемикання та громадськістю, яка постійно спостерігає, надання послуг клієнтам і комунікацій, що збиває з ніг ваших громадян, нелегке завдання! Orlo дає вам змогу керувати вашими цифровими розмовами з однієї платформи, тож ви можете зосередитися на тому, що справді важли...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog — це комплексна маркетингова служба Twitter, яка дозволяє компаніям і окремим особам розумно й ефективно керувати своїми обліковими записами Twitter. Такі функції, як керування операціями облікового запису, керування підписками, аналітика взаємодії та автоматичне планування твітів, які до...
Quid
quid.com
Quid стоїть на передньому краї споживчого та ринкового аналізу на основі ШІ. Генеративний штучний інтелект Quid надає організаціям неперевершене цілісне розуміння контексту клієнтів. Окрім простого збору даних, Quid дозволяє організаціям бачити дані крізь призму майбутнього. Виходячи за межі аналізу...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift — багаторазово сертифіковане програмне рішення з усіма компонентами для професійного маркетингу в соціальних мережах на корпоративному рівні. Універсальне програмне забезпечення дозволяє компаніям централізовано та ефективно керувати своєю маркетинговою діяльністю. Провідний у світі інстру...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, раніше Falcon.io, є провідним рішенням для моніторингу соціальних медіа, реклами, публікації, аналізу аудиторії та продуктивності, а також керування даними клієнтів. Управління соціальними медіа Brandwatch дозволяє брендам досліджувати весь потенціал цифрового мар...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics — це система моніторингу та аналізу соціальних мереж. - Збір даних з усіх джерел, а саме сайтів соціальних мереж, відеохостингів, картографічних сервісів, публічних каналів і чатів месенджерів, веб-сайтів оглядів, форумів, блогів, торгових майданчиків, онлайн-медіа, газет, журналів і...
Truescope
truescope.com
Truescope — це служба моніторингу та вимірювання медіа, що розвивається найшвидше. Truescope надає інформацію про медіа та бізнес-аналітику в реальному часі для організацій у всьому світі. Його місія полягає в тому, щоб використовувати кращий контент, чистіші дані та новітні технології для кращого і...
Determ
determ.com
Determ, раніше названий Mediatoolkit, — це онлайн-рішення для моніторингу медіа на основі ШІ. Це допомагає приймати кращі бізнес-рішення на основі інформації про споживачів, конкурентів і ринку в реальному часі. Determ відстежує ключові слова чи фрази в понад 100 мільйонах джерел на будь-якій мові ч...
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics — це комплексна інтелектуальна платформа моніторингу соціальних мереж. Це дає вам змогу відстежувати згадки про свій бренд, ваш продукт або ваших конкурентів у всій мережі (сайти новин, форуми, блоги та БУДЬ-ЯКІ інші веб-сайти) і в багатьох соціальних мережах, таких як TikTok, Twitter,...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Cool Tabs
cool-tabs.com
Проводьте маркетингові кампанії в соціальних мережах і на своєму веб-сайті, залучаючи потенційних клієнтів. Відстежуйте свої соціальні мережі та виконуйте соціальне прослуховування, моніторинг бренду та кураторство вмісту в реальному часі. - Розширюйте свою цифрову аудиторію та отримуйте кваліфікова...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...