Дієслово, інструмент для всіх авторів. Розширений ШІ, зосереджений на сюжеті. Одержимо керований письменником. Як і найкращі редактори, Verb допомагає вам планувати, писати та критикувати свою роботу. Використовуйте його, щоб втілити свої ідеї в слова – з більшою насолодою та меншим болем.

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