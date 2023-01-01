Ласкаво просимо досліднику, ми чекали на вас. Опублікувати ваше дослідження важко. Typeset є розумнішою альтернативою MS-Word і LaTeX. Ми допомагаємо вам написати та подати дослідницькі роботи, які будуть прийняті.

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