Ніколи не пропускайте важливі дослідження. Бути в курсі досліджень може здатися неможливим, оскільки статті публікуються швидше, ніж ви коли-небудь зможете їх прочитати. Ось тут на допомогу приходить дослідник: ми спрощуємо відкриття. Маючи понад 15 000 журналів у 10 областях досліджень, просто виберіть, за якими журналами ви хочете стежити, і ми створимо для вас персоналізовану стрічку. Це як соціальні мережі, але краще. О, і ми повинні зазначити, що це безкоштовно.

Вебсайт: researcher-app.com

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