SMART FLASHCARDS від Brainscape сприяють надефективному навчанню та сильним звичкам, щоб ПІДВОЙТИ вашу швидкість навчання, з найпотужнішою реалізацією інтервалів повторення та активним пригадуванням будь-якої програми з картками на планеті! (І, ймовірно, у Всесвіті, якщо припустити, що деякі надрозумні інопланетні види не випередили нас.)

Вебсайт: brainscape.com

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