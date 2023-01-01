«MANGA Plus від SHUEISHA» — це офіційна програма для читання манги від Shueisha Inc., яка доступна по всьому світу. Ми публікуємо найкращу мангу у світі, як-от Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach та інші. Ви можете читати останні глави найкращої манги БЕЗКОШТОВНО, ЩОДНЯ та ОДНОЧАСНО після її випуску в Японії!!

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